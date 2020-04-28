Коронавірус до Чернігова могли привезли з Росії

У Чернігові підтверджено вже 5 випадків інфікування коронавірусом, і всі вони через порушення самоізоляції чоловіками, які приїхали з Російської Федерації.

Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Владислав Кухар.

– Буквально сьогодні з’явилася інформація ще про двох позитивних осіб. Схема, на жаль, та сама. Чоловік, який приїхав із Російської Федерації, порушив умови самоізоляції. Він, швидше за все, і заразив свою дружину. Він зараз почуває себе добре, жодних клінічних проявів не має. Але в жінки – субфебрильна температура, є катаральні явища. Їй призначене лікування, вона перебуватиме вдома під наглядом лікарів, – сказав Кухар.

Він нагадав, що перший випадок коронавірусу в Чернігові теж був виявлений у чоловіка, який повернувся із заробітків у Росії.

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Ще однією інфікованою стала медсестра з Чернігівської міської лікарні №1, яка входила до складу мобільної бригади і брала у хворих на Covid-19 аналізи крові.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Чернігівській області було виявлено 26 березня.