Коронавірус на Херсонщині: захворіли 22 людини з одного підприємства

На Херсонщині за останню добу провели 295 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу. Станом на 28 квітня зафіксовано 23 нових випадки.

22 людини захворіли на коронавірус, які працювали на підприємстві у м. Каховка. Вони контактували з раніше хворою жінкою.

Захворіли 15 жінок віком від 35 до 60 років та 7 чоловіків – віком від 22 до 70 років.

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Їхній стан здоров’я задовільний. Вони перебувають на самоізоляції.

Також на коронавірус захворіла 58-річна жінка з м. Олешки. Її госпіталізували до Олешківської ЦРЛ. ЇЇ стан середньої важкості, підключення до ШВЛ не потребує.

Наразі в Херсонській області 111 підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови дотримання всіх правил безпеки продовольчі ринки зможуть відновити роботу з 1 травня.

Джерело: Юрій Гусєв