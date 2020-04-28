Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 28 квітня на коронавірус захворіли ще 78 людей.

Загалом у столиці 1 298 підтверджених випадків Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +8;

Шевченкiвський +3;

Солом’янський +10;

Дніпровський +13;

Святошинський +6;

Деснянський +6;

Подільський +5;

Голосіївський +8;

Оболонський +7;

Дарницький +12.

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Як писали Факти ICTV, станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали