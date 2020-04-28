PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 28 квітня на коронавірус захворіли ще 78 людей.

Загалом у столиці 1 298 підтверджених випадків Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський +8;
  • Шевченкiвський +3;
  • Солом’янський +10;
  • Дніпровський +13;
  • Святошинський +6;
  • Деснянський +6;
  • Подільський +5;
  • Голосіївський +8;
  • Оболонський +7;
  • Дарницький +12.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

Як писали Факти ICTV, станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка