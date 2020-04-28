Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 28 квітня на коронавірус захворіли ще 78 людей.
Загалом у столиці 1 298 підтверджених випадків Covid-19.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +8;
- Шевченкiвський +3;
- Солом’янський +10;
- Дніпровський +13;
- Святошинський +6;
- Деснянський +6;
- Подільський +5;
- Голосіївський +8;
- Оболонський +7;
- Дарницький +12.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Як писали Факти ICTV, станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.
За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали