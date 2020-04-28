Коронавірус у місті атомників Нетішині: мер звинувачує церковників УПЦ МП

У Нетішині Хмельницької області спалах коронавірусу – виявлено уже 8 інфікувань серед місцевих жителів міста, в якому працює Хмельницька АЕС.

Про це повідомив мер Нетішина Олександр Супрунюк і додав, що працівникам атомної станції зробили майже сто тестів. Результати ще не відомі, але влада прогнозує рекорд.

Атомна станція переводить працівників, які відвідували храми на свята, на дистанційну роботу.

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Мер звинувачує у спалаху інфекції представників церкви УПЦ Московського патріархату, які, за словами Супрунюка, закликали ігнорувати коронавірус та проводили зібрання на великодні свята.

Міський голова уже подав скаргу щодо злочину до СБУ.

Нагадаємо, про інфікування коронавірусом першого працівника Хмельницької АЕС стало відомо 25 квітня.