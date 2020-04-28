Прихід тепла та підвищення рівня температури на вулиці не знижує ризик захворіти на коронавірус.

Висока температура повітря, вище +25 градусів, та сонячне проміння ніяк не впливають на активність вірусу.

– Захворіти на коронавірус можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода, – пояснюють у Центрі громадського здоров’я України.

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Коронавірус активно поширюється у країнах з теплим та навіть спекотним кліматом, додають у ЦГЗ. У них також спостерігається поширення захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Україна витратила коштів на боротьбу з коронавірусом. З початку березня витрати склали 1,093 млрд грн. З держбюджету виділили 365,324 млн грн, з місцевих бюджетів 690,374 млн грн.