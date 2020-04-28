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Факти / Україна

На коронавірус в Україні за добу захворіла 401 людина, загалом – 9 410

Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максима Степанова.

– З тих, що захворіли за добу – 25 дітей та 94 медики. Померли 19 людей та 128 одужали, – наголосив міністр.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 406 випадків;
  • Волинська область — 260 випадків;
  • Дніпропетровська область — 318 випадків;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 354 випадки;
  • Закарпатська область — 387 випадків;
  • Запорізька область — 208 випадків;
  • Івано-Франківська область — 783 випадки;
  • Кіровоградська область — 356 випадків;
  • м. Київ — 1298 випадків;
  • Київська область — 604 випадки;
  • Львівська область — 371 випадок;
  • Луганська область — 32 випадки;
  • Миколаївська область — 116 випадків;
  • Одеська область — 248 випадків;
  • Полтавська область — 180 випадків;
  • Рівненська область — 553 випадки;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 664 випадки;
  • Харківська область — 221 випадок;
  • Херсонська область — 88 випадків;
  • Хмельницька область — 72 випадки;
  • Чернівецька область — 1429 випадків;
  • Черкаська область — 276 випадків;
  • Чернігівська область — 39 випадків.

Нагадаємо, з 11 березня в Україні діє загальнонаціональний карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

31 березня Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні на період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів.

29 квітня Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття продовольчих ринків під час карантину.

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