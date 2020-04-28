Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максима Степанова.

– З тих, що захворіли за добу – 25 дітей та 94 медики. Померли 19 людей та 128 одужали, – наголосив міністр.

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Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 406 випадків;

Волинська область — 260 випадків;

Дніпропетровська область — 318 випадків;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 354 випадки;

Закарпатська область — 387 випадків;

Запорізька область — 208 випадків;

Івано-Франківська область — 783 випадки;

Кіровоградська область — 356 випадків;

м. Київ — 1298 випадків;

Київська область — 604 випадки;

Львівська область — 371 випадок;

Луганська область — 32 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 248 випадків;

Полтавська область — 180 випадків;

Рівненська область — 553 випадки;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 664 випадки;

Харківська область — 221 випадок;

Херсонська область — 88 випадків;

Хмельницька область — 72 випадки;

Чернівецька область — 1429 випадків;

Черкаська область — 276 випадків;

Чернігівська область — 39 випадків.

Нагадаємо, з 11 березня в Україні діє загальнонаціональний карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

31 березня Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні на період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів.

29 квітня Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття продовольчих ринків під час карантину.