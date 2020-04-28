Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.
За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максима Степанова.
– З тих, що захворіли за добу – 25 дітей та 94 медики. Померли 19 людей та 128 одужали, – наголосив міністр.
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Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 406 випадків;
- Волинська область — 260 випадків;
- Дніпропетровська область — 318 випадків;
- Донецька область — 52 випадки;
- Житомирська область — 354 випадки;
- Закарпатська область — 387 випадків;
- Запорізька область — 208 випадків;
- Івано-Франківська область — 783 випадки;
- Кіровоградська область — 356 випадків;
- м. Київ — 1298 випадків;
- Київська область — 604 випадки;
- Львівська область — 371 випадок;
- Луганська область — 32 випадки;
- Миколаївська область — 116 випадків;
- Одеська область — 248 випадків;
- Полтавська область — 180 випадків;
- Рівненська область — 553 випадки;
- Сумська область — 95 випадків;
- Тернопільська область — 664 випадки;
- Харківська область — 221 випадок;
- Херсонська область — 88 випадків;
- Хмельницька область — 72 випадки;
- Чернівецька область — 1429 випадків;
- Черкаська область — 276 випадків;
- Чернігівська область — 39 випадків.
Нагадаємо, з 11 березня в Україні діє загальнонаціональний карантин для запобігання поширенню коронавірусу.
31 березня Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні на період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів.
29 квітня Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття продовольчих ринків під час карантину.