На Закарпатті у працівника супермаркету виявили коронавірус

Станом на 15.00 на Закарпатті коронавірус підтвердили ще в двох людей – жителів Іршави та села Сільце.
Про це повідомляє Іршавська міська рада.
Через те, що один із них – працівник супермаркету Амбар, роботу цього закладу торгівлі призупинено. Вживаються заходи з дезінфекції приміщень та проводяться ПЛР-тестування всіх працівників.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
Також сьогодні вдруге підтвердили одужання жителя села Луково.
Загалом підтверджено всього 19 інфікованих на Іршавщині. 1 людина померла, 3 вилікувались.
Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 випадків Covid-19.