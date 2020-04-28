На Закарпатті у працівника супермаркету виявили коронавірус

Станом на 15.00 на Закарпатті коронавірус підтвердили ще в двох людей – жителів Іршави та села Сільце.

Про це повідомляє Іршавська міська рада.

Через те, що один із них – працівник супермаркету Амбар, роботу цього закладу торгівлі призупинено. Вживаються заходи з дезінфекції приміщень та проводяться ПЛР-тестування всіх працівників.

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Також сьогодні вдруге підтвердили одужання жителя села Луково.

Загалом підтверджено всього 19 інфікованих на Іршавщині. 1 людина померла, 3 вилікувались.

Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 випадків Covid-19.