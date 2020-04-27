Обов’язки віце-прем’єра з питань реформ ще не визначено – Немчінов

Обов’язки посади віце-прем’єра з питань реформ, якої нині немає у Кабінеті міністрів, ще не визначено.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Якщо парламент ухвалить рішення про призначення особи на таку посаду, тоді це буде визначено. Нині усі обов’язки поділені між трьома чинними віце-прем’єрами. Якщо у нас з’явиться четвертий віце-прем’єр, буде здійснено перерозподіл цих обов’язків, відповідно нова посада буде відповідати за той чи інший напрям, який буде прописано у відповідному рішенні Кабінету міністрів, – пояснив він.

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Нагадаємо, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з питань реформ у Кабміні.