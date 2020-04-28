Одна людина на 5 кв. м: у Раді ініціюють відкриття ресторанів

Нардепи від фракції Слуга народу хочуть дозволити функціонування літніх майданчиків у кафе та ресторанах під час карантину. Так вони сподіваються врятувати український ресторанний бізнес, який через пандемію коронавірусу потерпає від збитків.

Парламентарі вважають, що перебування українців на літніх майданчиках можна зробити безпечним, що не завадить заходам з боротьби з коронавірусом у країні.

– Значна частина власників ресторанного бізнесу продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам та нести велику кількість супутніх витрат, – відзначила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

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Ініціатива передбачає такі нововведення:

перебування однієї людини на 5 кв. м майданчика;

температурний контроль на вході до закладу;

розміщення столів на відстані 1,5 м;

розміщення за одним столом не більше 3 відвідувачів;

використання одноразового посуду;

дезінфекція предметів після кожного відвідувача.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раді пропонували у 10 разів знизити акциз на ввезення б/в авто.

Джерело: Євгенія Кравчук