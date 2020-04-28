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Факти / Україна

Онкологія, грип та ДТП: від чого українці помирають найчастіше

Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість і причини смертей українців за період з січня до лютого 2020 року.

За перші два місяці 2020 року в Україні померло 100 738 осіб.

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  • Хвороби системи кровообігу – 68 548;
  • Онкозахворювання – 13 307;
  • Грип і пневмонія – 1 326.
  • Туберкульоз – 581;
  • ВІЛ – 576;
  • Цукровий діабет – 356.

У ДТП загинуло 630 громадян, потонули – 154, в пожежах – 237. Від отруєння алкоголем – 448 осіб померло. Крім того, 869 українців закінчили життя самогубством, 243 – стали жертвами умисного вбивства.

Населення України за січень-лютий 2020 року скоротилося на 44,3 тис.

Раніше Факти ICTV писали, що у США провели масштабне дослідження, за результатами якого виявилося, що 88% пацієнтів з коронавірусом, підключених до ШВЛ, вмирали.

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