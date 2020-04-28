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Факти / Україна

Погода в Україні на 28 квітня (КАРТА)

28 квітня на сході без опадів, температура вночі до +3°, вдень до +16°.

Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +3°, вдень до +19°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +6°, вдень до +21°.

У північних областях без опадів. Температура вночі до +8°, вдень до +18°.

У центрі хмарно з проясненнями, температура вночі до +7°, вдень до +18°.

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28 квітня в Києві без опадів, температура вдень до +17°, ввечері – до +13°.

Погода в Україні на сьогодні, 28 квітня 2020

До слова, прогноз погоди на тиждень можна дізнатися в іншому матеріалі Фактів ICTV.

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