Перший етап послаблення карантину у Києві розпочнеться 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих. Наступні два тижні стануть вирішальними.
На першому етапі в Києві відкриють:
- Непродовольчі магазини загальною площею до 300 м².
З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 м² площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.
- Перукарні та салони краси.
Вони працюватимуть за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санітарної обробки або кварцування робочого місця після кожного клієнта.
- Кав’ярні та ресторани працюватимуть на виніс.
З вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.
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- Парки та сквери.
Дозволять ходити групами не більше двох людей, якщо з дітьми, тоді двоє дорослих і двоє дітей.
- МАФи із забороною споживання їжі та напоїв на місці.
- Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).
З дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 м² та не більше 1 клієнта на м².
- Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори.
Не більше 1 відвідувача на 10 м² площі приміщення.
- Автокінотеатри.
Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.
Нагадаємо, під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко представив перший етап послаблення карантину в Києві.