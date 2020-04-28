Перший етап послаблення карантину у Києві розпочнеться 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих. Наступні два тижні стануть вирішальними.

На першому етапі в Києві відкриють:

Непродовольчі магазини загальною площею до 300 м².

З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 м² площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.

Перукарні та салони краси.

Вони працюватимуть за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санітарної обробки або кварцування робочого місця після кожного клієнта.

Кав’ярні та ресторани працюватимуть на виніс.

З вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

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Парки та сквери.

Дозволять ходити групами не більше двох людей, якщо з дітьми, тоді двоє дорослих і двоє дітей.

МАФи із забороною споживання їжі та напоїв на місці .

та напоїв на місці Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).

З дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 м² та не більше 1 клієнта на м².

Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори.

Не більше 1 відвідувача на 10 м² площі приміщення.

Автокінотеатри.

Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Нагадаємо, під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко представив перший етап послаблення карантину в Києві.