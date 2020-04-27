PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Романчук про справу Ганзюк: Ми не зупиняємося, збиратимемо докази в суді

Збір доказів у справі Катерини Гандзюк продовжиться у суді, заявив заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Роман Романчук в ефірі Свободи слова на ICTV.

– У справі Катерини Гандзюк притягнуто вісім осіб до кримінальної відповідальності. Щодо п’яти осіб – безпосередніх виконавців – уже є вироки. У нас є ще один обвинувачений, який заздалегідь пообіцяв приховувати злочин. Та є дві особи підозрюваних організаторів і замовників.

Ми не зупиняємося. Побачити, хто які покази надаватиме, ми зможемо тільки у суді, – сказав він.

Читайте: Завершення розслідування у справі Гандзюк: активісти вийшли на акцію біля ОП

Зі свого боку правозахисниця, адвокат Віктора Гандзюка Євгенія Закревська заявила, що у суді докази не збираються.

– Якщо прокуратура свідомо відмовилася від трьох місяців розслідування, то, якщо вона збере докази якимось чином в іншому провадженні, то для того, щоб їх долучити до справи в суді – це буде дуже проблемним питанням, яке упреться в захист, – сказала вона.

Як відомо, Генеральна прокуратура ухвалила рішення про завершення розслідування справи Гандзюк і назвала замовників.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка