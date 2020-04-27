Романчук про справу Ганзюк: Ми не зупиняємося, збиратимемо докази в суді

Збір доказів у справі Катерини Гандзюк продовжиться у суді, заявив заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Роман Романчук в ефірі Свободи слова на ICTV.

– У справі Катерини Гандзюк притягнуто вісім осіб до кримінальної відповідальності. Щодо п’яти осіб – безпосередніх виконавців – уже є вироки. У нас є ще один обвинувачений, який заздалегідь пообіцяв приховувати злочин. Та є дві особи підозрюваних організаторів і замовників. Ми не зупиняємося. Побачити, хто які покази надаватиме, ми зможемо тільки у суді, – сказав він.

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Зі свого боку правозахисниця, адвокат Віктора Гандзюка Євгенія Закревська заявила, що у суді докази не збираються.

– Якщо прокуратура свідомо відмовилася від трьох місяців розслідування, то, якщо вона збере докази якимось чином в іншому провадженні, то для того, щоб їх долучити до справи в суді – це буде дуже проблемним питанням, яке упреться в захист, – сказала вона.

Як відомо, Генеральна прокуратура ухвалила рішення про завершення розслідування справи Гандзюк і назвала замовників.