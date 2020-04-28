У сімох працівників Закарпатської ОДА підтвердили коронавірус. З них одна людина одужала, п’ятеро захворіли минулого тижня.
Контактних осіб вже встановили, необхідну дезінфекцію приміщень також провели.
У зв’язку зі збільшенням кількості хворих голова Закарпатської ОДА Олексій Петров підписав розпорядження про посилення карантинних заходів у приміщенні адміністрації.
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Зокрема, відповідно до документу, передбачається:
- обмежити масові заходи в адмінбудівлі обласної ради;
- проводити наради в режимі селекторного зв’язку;
- призупинити прийом громадян з особистих питань;
- входити (виходити) до адмінбудівлі після проведення температурного скрінінгу і у масках;
- документами, що дають право доступу, є службові посвідчення осіб, які працюють в адмінбудівлі, тимчасові перепустки та посвідчення депутата обласної ради;
- графік пропуску у робочі дні: з 7.45 до 9.00; з 12.00 до 14.00, з 17.00 до 18.30;
- збільшити кількість прибирання всіх приміщень будівлі.
Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні підтвердили 9 410 випадків Covid-19. За добу захворіла 401 людина.
Джерело: Закарпатська ОДА