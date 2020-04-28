У сімох працівників Закарпатської ОДА підтвердили коронавірус. З них одна людина одужала, п’ятеро захворіли минулого тижня.

Контактних осіб вже встановили, необхідну дезінфекцію приміщень також провели.

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих голова Закарпатської ОДА Олексій Петров підписав розпорядження про посилення карантинних заходів у приміщенні адміністрації.

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Зокрема, відповідно до документу, передбачається:

обмежити масові заходи в адмінбудівлі обласної ради;

проводити наради в режимі селекторного зв’язку;

призупинити прийом громадян з особистих питань;

входити (виходити) до адмінбудівлі після проведення температурного скрінінгу і у масках;

документами, що дають право доступу, є службові посвідчення осіб, які працюють в адмінбудівлі, тимчасові перепустки та посвідчення депутата обласної ради;

графік пропуску у робочі дні: з 7.45 до 9.00; з 12.00 до 14.00, з 17.00 до 18.30;

збільшити кількість прибирання всіх приміщень будівлі.

Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні підтвердили 9 410 випадків Covid-19. За добу захворіла 401 людина.

Джерело: Закарпатська ОДА