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Факти / Україна

Семеро працівників Закарпатської ОДА захворіли на Covid-19, в установі посилюють карантин

У сімох працівників Закарпатської ОДА підтвердили коронавірус. З них одна людина одужала, п’ятеро  захворіли минулого тижня.

Контактних осіб вже встановили, необхідну дезінфекцію приміщень також провели.

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих голова Закарпатської ОДА Олексій Петров підписав розпорядження про посилення карантинних заходів у приміщенні адміністрації.

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Зокрема, відповідно до документу, передбачається:

  • обмежити масові заходи в адмінбудівлі обласної ради;
  • проводити наради в режимі селекторного зв’язку;
  • призупинити прийом громадян з особистих питань;
  • входити (виходити) до адмінбудівлі після проведення температурного скрінінгу і у масках;
  • документами, що дають право доступу, є службові посвідчення осіб, які працюють в адмінбудівлі, тимчасові перепустки та посвідчення депутата обласної ради;
  • графік пропуску у робочі дні: з 7.45 до 9.00; з 12.00 до 14.00, з 17.00 до 18.30;
  • збільшити кількість прибирання всіх приміщень будівлі.

Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні підтвердили 9 410 випадків Covid-19. За добу захворіла 401 людина.

Джерело: Закарпатська ОДА

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