PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Середня зарплата в Україні у березні зросла на 600 грн

Реальна заробітна плата в березні виросла на 4,8% в порівнянні з лютим.

У річному вимірі оплата праці збільшилась на 9,3%, повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна зарплата склала 11 446 грн, що на 11,8% більше в річному вимірі.

У лютому ”номіналки” українці отримували на 5,5% менше (на 599 грн. – Ред).

Читайте: Зарплата вчителів під час карантину: у МОН озвучили розмір виплат

Найвищі зарплати в березні отримували:

  • працівники IT-галузі – 23,3 тис. грн;
  • працівники сфери інформації та телекомунікацій – 21,8 тис. грн.

Номінальна зарплата включає посадові оклади, премії, доплати, надбавки, а також обов’язкові податки.

Реальна зарплата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати.

Як писали Факти ICTV, 24 квітня Кабінет міністрів ухвалив всі документи щодо підвищення медикам заробітної плати до 300% і найближчими днями цей механізм запрацює в повному обсязі.

Джерело: Держстат

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка