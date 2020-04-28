Середня зарплата в Україні у березні зросла на 600 грн

Реальна заробітна плата в березні виросла на 4,8% в порівнянні з лютим.

У річному вимірі оплата праці збільшилась на 9,3%, повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна зарплата склала 11 446 грн, що на 11,8% більше в річному вимірі.

У лютому ”номіналки” українці отримували на 5,5% менше (на 599 грн. – Ред).

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Найвищі зарплати в березні отримували:

працівники IT-галузі – 23,3 тис. грн;

працівники сфери інформації та телекомунікацій – 21,8 тис. грн.

Номінальна зарплата включає посадові оклади, премії, доплати, надбавки, а також обов’язкові податки.

Реальна зарплата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати.

Як писали Факти ICTV, 24 квітня Кабінет міністрів ухвалив всі документи щодо підвищення медикам заробітної плати до 300% і найближчими днями цей механізм запрацює в повному обсязі.