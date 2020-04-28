У другу неділю після Великодня православні християни вшановують померлих.
Це церковне свято, залежно від регіону, називають Радониця або Провідна неділя.
Слово Радониця походить від слова радість. У цей день після богослужіння здійснюється повна панахида.
За традицією парафіяни повинні відвідати кладовище і помолитися біля могил.
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Що не можна робити в Радоницю:
- лаятися;
- прибирати вдома та на обійсті;
- садити городи та працювати у полі;
- влаштовувати розваги;
- відмовляти у милостині.
Віряни мають накрити вдома скромний поминальний обід. А на могили покійних потрібно принести свічку або живі квіти.
У православній традиції заборонено залишати алкоголь і їжу на могилах.
Нагадаємо, українцям на час карантину не забороняють відвідувати кладовища в поминальні дні, але радять не збиратися великими групами.