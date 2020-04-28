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Факти / Україна / Суспільство

Що не можна робити в Радоницю

У другу неділю після Великодня православні християни вшановують померлих.

Це церковне свято, залежно від регіону, називають Радониця або Провідна неділя.

Слово Радониця походить від слова радість. У цей день після богослужіння здійснюється повна панахида.

За традицією парафіяни повинні відвідати кладовище і помолитися біля могил.

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Що не можна робити в Радоницю:

  • лаятися;
  • прибирати вдома та на обійсті;
  • садити городи та працювати у полі;
  • влаштовувати розваги;
  • відмовляти у милостині.

Віряни мають накрити вдома скромний поминальний обід. А на могили покійних потрібно принести свічку або живі квіти.

У православній традиції заборонено залишати алкоголь і їжу на могилах.

Нагадаємо, українцям на час карантину не забороняють відвідувати кладовища в поминальні дні, але радять не збиратися великими групами.

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