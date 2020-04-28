Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків для 1-4 класів

З 9.00 28 квітня в Україні стартували шкільні заняття для учнів 1-4 класів в рамках Всеукраїнської школи онлайн.

Уроки можна подивитися в записі на YouTube-каналі МОН. Для зручності користувачів працюють окремі списки відтворення.

Учні, які мають проблеми з підключенням до інтернету, можуть подивитися уроки по телевізору.

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Перший

3 клас – UA:Культура

4 клас – ПлюсПлюс

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Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн для 1-4 класів на 28 та 30 квітня















Школа онлайн для 1-4 класів: розклад і теми уроків / 4 фотографии

Нагадаємо, 27 квітня в Україні стартує четвертий тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Факти ICTV публікували розклад уроків на тиждень з 27 квітня до 1 травня.