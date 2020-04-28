Скільки Україна витратила на боротьбу з Covid-19

Рахункова палата почала вивчати витрати на боротьбу з коронавірусом.

З початку березня витрати склали 1,093 млрд грн. З держбюджету виділили 365,324 млн грн, з місцевих бюджетів 690,374 млн грн.

За словами глави відомства Валерія Пацкана, фахівці вивчають ризики і неефективне використання коштів.

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– Тому була систематизована і візуалізувана інформація, яка дозволяє кожному побачити, як витрачаються кошти на боротьбу з пандемією, – сказав Пацкан.

Раніше Факти ICTV писали, що пік захворюваності на коронавірус в Україні малоймовірний, якщо дотримуватися карантинних рекомендацій. Нині ситуація під контролем, заявляють у МОЗ.

Джерело: Валерій Пацкан