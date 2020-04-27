Спецперевірка буде: Кабмін отримав 43 заявки на посаду голови податкової

Кабінет міністрів призначить нових голів податкової та митної служб за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір.

Нині уряд має вже 43 кандидатури на посаду керівника податкової, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Неможливо призначити (керівників. – Ред.) за один день, хоч як би міністр цього хотів. Ще буде співбесіда, ще буде, як я вже сказав, передкваліфікація, тобто має відповідати наявності сертифікатів – з іноземної мови, досвіду тощо. А після цього, якщо людина буде не системна, буде ще спецперевірка. Неможливо все це зробити в один день на посаду державної служби категорії А, – наголосив Немчінов.