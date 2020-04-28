У гуртожитках Києва немає спалаху Covid-19

Спалахів коронавірусу в столичних гуртожитках на сьогодні не виявлено.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

– У Києві сьогодні 473 гуртожитки різних форм власності. 77 з них – у комунальній власності міста. Ми дуже вчасно запровадили обмежувальні заходи. Ще 18 березня міська влада звернулася до закладів вищої освіти, аби вони виконали протиепідемічні заходи та відпустили студентів із гуртожитків додому, – зазначив Кличко.

Він додав, що студентам, які не мають можливості змінити місце перебування, дозволили жити в гуртожитках на період карантину. Керівникам закладів вищої освіти було доручено посилити санітарний і протиепідемічний режим у гуртожитках.

За його словам, всі заклади забезпечили мийними та дезінфекційними засобами. Обладнали приміщення для ізоляції хворих у разі потреби. Запровадили обов’язковий температурний скринінг та постійний нагляд медпрацівниками.

– У нас були поодинокі випадки, коли в гуртожитках виявляли хворих. Всі пам’ятають ситуацію у Київському інституті музики імені Глієра. Там виявили зараженого молодого чоловіка. Втім, його вчасно госпіталізували. А всі інші студенти, які перебували в гуртожитку, пройшли двотижневу обсервацію, – підкреслив мер Києва.

Такий же суворий режим місто запровадило і в гуртожитках, де живуть працівники комунальних підприємств столиці. Там теж постійно проводять дезінфекцію.

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Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали.

Нагадаємо, на Петропавлівській Борщагівці у Києво-Святошинському районі в гуртожитку стався черговий випадок масового захворювання на коронавірус.

Наразі в гуртожитку знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Захворіло 6 осіб та комендант гуртожитку.