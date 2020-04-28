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Факти / Україна

У Харківській області на коронавірус захворіли ще 25 людей, наймолодшій – півроку

На коронавірус у Харківській області за останню добу захворіло ще 25 людей. Це мешканці Харкова, Валківського, Харківського, Зміївського, Балаклійського, Ізюмського, Вовчанського, Лозівського районів.

Наймолодшій хворій – усього шість місяців. Дівчинка перебуває на самоізоляції з батьками. Двічі на день  медики моніторять стан здоров’я дитини та матері.

Усього з підтвердженим діагнозом Covid-19 госпіталізовано 91 особу. З них троє підключені до апаратів ШВЛ, 109 – на самоізоляції.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

З підозрою на коронавірус у Харківській області госпіталізовано 81 особу, 29 перебуває на самоізоляції. Одужало від хвороби ще двоє людей.

Загалом у Харківській області зафіксований 221 випадок захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні підтвердили 9 410 випадків Covid-19. За добу захворіла 401 людина.

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