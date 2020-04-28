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Факти / Україна / Суспільство

У Київському пологовому будинку №5 відкрили відділення для жінок з Covid-19

У Київському пологовому будинку №5 підготували відділення, яке прийматиме вагітних жінок з коронавірусом або з підозрою на Сovid-19.

Про це повідомив мер Києва 28 квітня на онлайн прес-конференції.

Вчора я відвідав один з пологових будинків столиці. І подивився, як там підготувалися до прийому вагітних жінок, що хворі або з підозрою на коронавірус. Місто готове надати їм необхідну допомогу, – повідомив Віталій Кличко.

Наразі в Україні зафіксовано 9 410 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. За останню добу виявлено 401 хворого, з них 25 – діти.

Читайте: Як не заразитися коронавірусом вагітним – рекомендації ВООЗ

У Києві зафіксовано 1 298 хворих, 78 осіб було виявлено за останню добу.

Раніше Факти ICTV писали, як захиститися вагітним під час пандемії коронавірусу.

Джерело: КМДА

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