Станом на 28 квітня у Полтавській області 180 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 7 хворих.
Наразі одужали 20 людей. У Кременчуці – 7 осіб, у Миргороді та Миргородському районі – 5, у Горішніх Плавнях – 4, у Полтаві -2, у Машівському районі – 1, у Чутівському – 1.
На сьогодні у Полтавській області налічується 4 летальних випадки.
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Ми маємо 17 інфекційних відділень, які приймають першу хвилю пацієнтів, а саме зможуть забезпечити безперебійне лікування для 427 осіб. У нас налічується 241 боксове приміщення та 186 – напівбоксові, – розповідає голова Полтавської області Олег Синєгубов.
Ситуація у містах та районах:
- Кременчук – 63;
- Полтава – 28;
- Кременчуцький район – 21;
- Миргородський район із містом Миргород – 13;
- Горішні Плавні – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 6;
- Карлівський район – 5;
- Кобеляцький район – 4;
- Чутівський район – 3;
- Лубни – 2;
- Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський і Козельщинський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Раніше Факти ICTV повідомляли, що у Полтаві мітингують підприємці, які вимагають відкрити ринки під час карантину.