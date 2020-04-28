Станом на 28 квітня у Полтавській області 180 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 7 хворих.

Наразі одужали 20 людей. У Кременчуці – 7 осіб, у Миргороді та Миргородському районі – 5, у Горішніх Плавнях – 4, у Полтаві -2, у Машівському районі – 1, у Чутівському – 1.

На сьогодні у Полтавській області налічується 4 летальних випадки.

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Ми маємо 17 інфекційних відділень, які приймають першу хвилю пацієнтів, а саме зможуть забезпечити безперебійне лікування для 427 осіб. У нас налічується 241 боксове приміщення та 186 – напівбоксові, – розповідає голова Полтавської області Олег Синєгубов.

Ситуація у містах та районах:

Кременчук – 63;

Полтава – 28;

Кременчуцький район – 21;

Миргородський район із містом Миргород – 13;

Горішні Плавні – 12;

Зіньківський район – 10;

Полтавський район – 6;

Карлівський район – 5;

Кобеляцький район – 4;

Чутівський район – 3;

Лубни – 2;

Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський і Козельщинський райони – по 2;

Машівський район – 1 (людина одужала);

Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у Полтаві мітингують підприємці, які вимагають відкрити ринки під час карантину.