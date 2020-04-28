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Факти / Україна / Суспільство

У Полтавській області 7 нових випадків коронавірусу

Станом на 28 квітня у Полтавській області 180 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 7 хворих.

Наразі одужали 20 людей. У Кременчуці – 7 осіб,  у Миргороді та Миргородському районі – 5, у Горішніх Плавнях – 4, у Полтаві -2, у Машівському районі – 1, у Чутівському – 1.

На сьогодні у Полтавській області налічується 4 летальних випадки.

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Ми маємо 17 інфекційних відділень, які приймають першу хвилю пацієнтів, а саме зможуть забезпечити безперебійне лікування для 427 осіб. У нас налічується 241 боксове приміщення та 186 – напівбоксові, – розповідає голова Полтавської області Олег Синєгубов.

Ситуація у містах та районах:

  • Кременчук – 63;
  • Полтава – 28;
  • Кременчуцький район – 21;
  • Миргородський район із містом Миргород – 13;
  • Горішні Плавні – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 6;
  • Карлівський район – 5;
  • Кобеляцький район – 4;
  • Чутівський район – 3;
  • Лубни – 2;
  • Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський і Козельщинський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у Полтаві мітингують підприємці, які вимагають відкрити ринки під час карантину.

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