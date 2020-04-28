Інфікований коронавірусом тернополянин втік із самоізоляції та гуляв містом у нетверезому стані.

Про це заявив начальник міської поліції Тернополя Сергій Осадца.

За його словами, правопорушника чекатиме адміністративна відповідальність.

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– Маємо факти, коли людина, заражена Covid-19, виходила за межі амбулаторного лікування у стані алкогольного сп’яніння. Троє осіб нам це підтвердили. Наразі шукаємо відеопідтвердження цього факту. Ми відреагуємо належним чином, буде складений адміністративний протокол, – зазначив Осадца.

З початку карантину у Тернополі правоохоронці зафіксували 33 порушення правил карантину. Статистика свідчить, що у місті побільшало крадіжок, розбоїв та розпиття алкогольних напоїв та відсутність засобів індивідуального захисту у громадських місцях.

Раніше Факти ICTV повідомляли про самогубство жителя Тернополя, який перебував на обсервації після повернення із Польщі. 39-річний чоловік жив там протягом двох років.

Джерело: За Збручем