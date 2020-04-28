PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Тернополі хворий на коронавірус п’яний чоловік розгулював містом

Інфікований коронавірусом тернополянин втік із самоізоляції та гуляв містом у нетверезому стані.

Про це заявив начальник міської поліції Тернополя Сергій Осадца.

За його словами, правопорушника чекатиме адміністративна відповідальність.

Читайте: Злякалась Covid-19! У Тернополі жінка не пустила чоловіка додому після заробітків

– Маємо факти, коли людина, заражена Covid-19, виходила за межі амбулаторного лікування у стані алкогольного сп’яніння. Троє осіб нам це підтвердили.

Наразі шукаємо відеопідтвердження цього факту. Ми відреагуємо належним чином, буде складений адміністративний протокол, – зазначив Осадца.

З початку карантину у Тернополі правоохоронці зафіксували 33 порушення правил карантину. Статистика свідчить, що у місті побільшало крадіжок, розбоїв та розпиття алкогольних напоїв та відсутність засобів індивідуального захисту у громадських місцях.

Раніше Факти ICTV повідомляли про самогубство жителя Тернополя, який перебував на обсервації після повернення із Польщі. 39-річний чоловік жив там протягом двох років.

Джерело: За Збручем

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка