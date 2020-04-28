У військовому госпіталі Харкова 14 випадків коронавірусу, з них вісім лікарів

У 14 пацієнтів Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підтверджено коронавірус.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в ефірі одного з телеканалів.

– Там зафіксовано 14 осіб на сьогодні. З них вісім лікарів, які там працюють, дев’ятий прикріплений, перебуває у відрядженні, і п’ять військовослужбовців, – сказав він.

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За його словами, кілька випадків хвороби протікають безсимптомно, через що лікарі сумніваються в діагнозі.

– Окрім цього лікарі, у яких встановлено інфікування, не вірять, що вони хворіють. Вони у свого керівництва отримали дозвіл направити зразки ще до Києва, щоб перевірити наявність коронавірусу, – додав Кучер.

Нагадаємо, станом на 27 квітня у Харківській області підтвердили 196 випадків захворювання на коронавірус.