Станом на 28 квітня 2020 року у Житомирській області 354 людини захворіли на коронавірус, з них 21 дитина.

Covid-19 діагностували й у 74 медичних працівників, які контактували з хворими.

– Стан усіх медичних працівників задовільний. Шестеро перебувають на стаціонарному лікуванні, – повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

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Двоє жителів регіону підключені до апарату штучної вентиляції легень. 19 людей у Житомирській області вже побороли коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через поширення коронавірусу в Житомирській області з 17 по 27 квітня у регіоні посилили карантинні заходи.

Джерело: Житомирська обласна державна адміністрація