Станом на 28 квітня загальна кількість хворих на коронавірус у ЗСУ становить 53 людини. За минулу добу зареєстровано дев’ять нових випадків.

Раніше шість випадків виявили у Харківській області. На ранок 28 квітня Covid-19 підтвердили ще у трьох осіб. Військовослужбовці перебувають на самоізоляції, під наглядом медичної служби. Симптомів захворювання немає.

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Загалом за період пандемії одужали 18 військових, двоє померли. На ізоляції (зокрема, на самоізоляції) перебувають 367 людей.

Нагадаємо, в Україні станом на 28 квітня зареєстрували 9 410 випадків Covid-19. За добу захворіла 401 людина.