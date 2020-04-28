У ЗСУ спростували спалах коронавірусу серед військових медиків

За минулу добу в Збройних силах України було зафіксовано лише три нових випадки коронавірусу, а не девять, як повідомлялося раніше.

Про це повідомили в Командуванні медичних сил ЗСУ.

Інформація про зараження працівників Військово-медичного клінічного центрв в Харківській області була помилковою.

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– У ЗСУ засумнівалися в початкових результатах їхніх тестів та повторно направили аналізи на дослідження в Київ, – повідомили в ЗСУ.

Нагадаємо, вранці Командування Медичних сил повідомляло, що загальна кількість хворих на коронавірус у ЗСУ становить 53 людини.

Джерело: Командування медичних сил