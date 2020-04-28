Пік захворюваності на коронавірус в Україні малоймовірний, якщо дотримуватися карантинних рекомендацій.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Дуже важливо розуміти, що пік – це той стан, коли медична система не може надавати медичну допомогу всім, кому вона потрібна. Якщо ми дотримуватимемося всіх карантинних заходів, то я впевнений, що пік малоймовірний.

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Максим Степанов також зазначив, що наразі ситуація під контролем. МОЗ постійно шукає баланс між навантаженням на систему і пом’якшенням карантину.

Тому міністр впевнений, що Україна може повністю уникнути будь-якого піку.

Нагадаємо, станом на 28 квітня, в Україні підтвердили 9 410 випадків Covid-19. За добу захворіла 401 людина. Крім того, зареєстровано 239 летальних випадків, 992 пацієнти одужали.