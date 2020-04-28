В Україні проведуть тестування на антитіла до Covid-19

Тестування на антитіла до коронавірусу запускають в Одеській і Сумській областях.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підж час ефіру Свободи Слова на телеканалі ICTV.

За його словами, такі тестування дозволять ретроспективно подивитися наявність антитіл та епідеміологічно дізнатися, чи були пропущені випадки інфікування.

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– ІФА-тести до нас зайшли вже, і ми починаємо тестування, ми будемо бачити реальну картину. Ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності, – заявив Ляшко.

Раніше Факти ICTV писали, що тільки 2-3% світового населення має антитіла до коронавірусу, але це не означає, що у нього є імунітет.