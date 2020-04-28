В Україні від коронавірусу померло 239 осіб

В Україні з початку епідемії від коронавірусу померло 239 осіб.
За статевою структурою переважають чоловіки, а за віковою – люди старші за 50 років.
Більшість померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.
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Станом на 28 квітня в Україні зафіксовано 9410 випадків.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови дотримання всіх правил безпеки продовольчі ринки зможуть відновити роботу з 1 травня.