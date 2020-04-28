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Факти / Україна / Суспільство

Відкриття продовольчих ринків: Степанов назвав умови

Міністерство охорони здоров’я та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю для продовольчих ринків у проекті постанови, яку внесено на розгляд уряду 29 квітня, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Зараз планується відкриття продовольчих ринків, які зможуть забезпечити дотримання санітарних норм, – наголосив він.

Документ, за його словами, передбачає низку вимог:

  • допуск працівників, продавців та відвідувачів лише в масках;
  • проходження безконтактного температурного скринінгу;
  • наявність на кожному вході диспенсерів з антисептиком;
  • кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не може перевищувати норму – один покупець на 10 кв. м;
  • дезінфекція контактних поверхонь на ринку кожні 3 години;
  • прибирання та дезінфекція усіх приміщень в кінці кожного робочого дня;
  • відсутність неконтрольованої стихійної торгівлі на територіях, прилеглих до ринку;
  • відстань між робочими місцями продавців – не менше 3 м;
  • забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень та щодо профілактики коронавірусної хвороби;
  • забезпечення контролю за дотриманням вимог профілактики поширення коронавірусу та оперативне усунення порушень.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови дотримання всіх правил безпеки продовольчі ринки зможуть відновити роботу з 1 травня.

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