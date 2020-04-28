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Факти / Україна / Суспільство

З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них – учасники програми FLEX

28 квітня вночі в аеропорт Бориспіль прибув літак з Маямі, на борту якого були евакуйовані українці.

Спецрейсом прибули 259 наших громадян, з яких майже половина – учні, які навчались в США за освітньою програмою FLEX.

Майже 200 українців, які прибули до Києва, погодились на самоізоляцію, яку контролюватимуть за допомогою мобільного додатку Дія.

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Евакуаційний рейс зі США був спеціально організований Міністерством закордонних справ та Міністерством інфраструктури.

Після приземлення літака співробітники санітарно-карантинного підрозділу разом з працівниками ДПС здійснили температурний скринінг усім пасажирам.

  • З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них - учасники програми FLEX
  • З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них - учасники програми FLEX
  • З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них - учасники програми FLEX
  • З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них - учасники програми FLEX
  • З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них - учасники програми FLEX
  • З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них - учасники програми FLEX
З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них – учасники програми FLEX / 3 фотографии

Усі пасажири рейсу з Маямі були налаштовані на обов’язкову обсервацію, проте в Україні у них з’явився вибір. Кабмін вніс зміни щодо порядку проходження карантину особами, які прибули з-за кордону. Тепер українці зможуть на два тижні ізолюватися вдома за умови реєстрації у додатку Дія, – повідомила прес-служба ДПС.

Решта 59 пасажирів, що прибули з Америки, вирушили на обсервацію.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство інфраструктури оприлюднило графік спеціальних рейсів, якими українці зможуть повернутись з-за кордону в умовах пандемії.

Джерела: УНІАН, МВС

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