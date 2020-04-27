Закон про банки можуть проголосувати 10-11 травня – Арахамія

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув усі 16 586 правок до законопроекту Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності.

Про це повідомив перший заступник глави комітету, нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк.

– Наш комітет працював у режимі нон-стоп, щоб підготувати законопроект до розгляду у Верховній Раді. Від комітету ми ухвалили рішення і воно є щодо усіх 16 586 правок. Нині він готується секретаріатом. Я сподіваюся, що в найближчий час він буде наданий усім народним депутатам. Ми вже маємо інформацію, що багато депутатів спробують затягнути розгляд у залі парламенту, тому ми будемо змушені витратити мінімум тиждень на нову процедуру регламенту, – повідомив він.

Читайте: Закон про банки та зміни до держбюджету: умови МВФ для виділення допомоги Україні

Зі свого боку народний депутат фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, як і коли законопроект дійде до розгляду Ради.

– Таблицю зводять. Потім зведену таблицю повинні надати усім депутатам. Має пройти 10 днів на ознайомлення. У цей четвер ми вперше застосуємо цю процедуру (ухвалену для боротьби зі спамом). Коли 10 днів будуть вичерпані, ми винесемо це до зали. Думаю, що за спецпроцедури – це буде не більше одного парламентського дня, під час якого підтримають законопроект у редакції комітету, – сказав нардеп.

За його прогнозом, фінальне голосування за законопроект може відбутися вже 10-11 травня.

Нагадаємо, на третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня нардепи 267 голосами підтримали у першому читанні та за основу законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Проте потім нардепи влаштували так званий законодавчий спам, подавши рекордну кількість поправок.