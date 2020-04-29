43 нових випадки: у Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 1 341

Ще 43 особи в Києві інфіковано коронавірусом, п’ятеро з них медики.

Про це повідомив мер Віталій Кличко під час брифінгу.

Загалом у столиці 1 341 випадок Covid-19, 24 людини померли, 69 – одужали.

За минулу добу захворіли: 21 жінка віком від 25 до 60 років, одна дівчинка 12 років.

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20 чоловіків від 20 до 66 років та хлопчик, якому 9 років.

17 пацієнтів госпіталізували.

Нагадаємо, станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 456 осіб.