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Факти / Україна / Політика

Банківський закон розглядатимуть за спецпроцедурою

Верховна Рада розгляне застосування спеціальної процедури розгляду банківського закону на позачерговому засіданні 30 квітня.

Про це повідомила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

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– Так званий банківський закон готується до розгляду за спеціальною процедурою. Необхідні 150 підписів для ініціювання процедури теж є. Завтра маємо проголосувати більшістю голосів за її застосування, – зазначила Кравчук.

Банківський закон розглядатимуть за спецпроцедурою

Нагадаємо, на третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня нардепи 267 голосами підтримали у першому читанні та за основу законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Проте потім нардепи влаштували так званий законодавчий спам, подавши рекордну кількість поправок.

Аби зарадити цьому, було розроблено закон, який вносить поправки до законодавчого регламенту парламенту. Він передбачає спеціальну процедуру розгляду законів, яка повинна попередити законодавчий спам.

24 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання “законодавчого спаму”.

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