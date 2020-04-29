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Факти / Україна / Суспільство

Графік роботи Укрпошти на травневі свята

Вихідні на травневі свята припадають на 1-3 травня.

Багато підприємств у зв’язку з цим змінюють графік своєї роботи.

Графік роботи Укрпошти на травневі свята буде різним для кожного відділення.

Список відділень, які працюють 1 травня:

  • графік роботи укрпошти на травневі свята
  • графік роботи укрпошти на травневі свята
  • графік роботи укрпошти на травневі свята
  • графік роботи укрпошти на травневі свята
  • графік роботи укрпошти на травневі свята
  • графік роботи укрпошти на травневі свята
Графік роботи Укрпошти на травневі свята / 3 фотографии

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2 травня, у суботу, відділення працюватимуть у режимі звичайного вихідного дня, а 3 травня – вихідний в усіх відділеннях.

Нагадаємо, Укрпошта безкоштовно доставлятиме ліки, замовлені на сайті інтернет-аптеки apteka24.

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