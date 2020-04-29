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Факти / Україна / Суспільство

Коли в Україні очікується пік смертей через коронавірус – прогноз НАН

Пік нових захворювань на коронавірус в Україні орієнтовно буде 2-5 травня. Збільшення летальних випадків можливе 3-10 травня.

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії в Україні від Національної академії наук.

– Після досягнення піку захворюваності, зниження нових випадків інфікування спостерігатиметься до 5 червня, – йдеться у дослідженні.

Зниження кількості нових летальних випадків також буде відбуватися до 5 червня.

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Прогноз розвитку епідемії C…

Дослідженням займається робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією
коронавірусу в Україні.

Як писали Факти ICTV, пік захворюваності на коронавірус в Україні малоймовірний, якщо дотримуватися карантинних рекомендацій.

Джерело: НАН

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