PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 29 квітня на коронавірус захворіли ще 43 людини.

Загалом у столиці 1 341 підтверджений випадок Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський +6;
  • Шевченкiвський +2;
  • Солом’янський +6;
  • Дніпровський +6;
  • Святошинський +0;
  • Деснянський +4;
  • Подільський +2;
  • Голосіївський +4;
  • Оболонський +4;
  • Дарницький +9.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

Як писали Факти ICTV, станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1 103 пацієнти одужали.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка