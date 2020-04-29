Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 29 квітня на коронавірус захворіли ще 43 людини.

Загалом у столиці 1 341 підтверджений випадок Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +6;

Шевченкiвський +2;

Солом’янський +6;

Дніпровський +6;

Святошинський +0;

Деснянський +4;

Подільський +2;

Голосіївський +4;

Оболонський +4;

Дарницький +9.

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Як писали Факти ICTV, станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1 103 пацієнти одужали.