Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 29 квітня на коронавірус захворіли ще 43 людини.
Загалом у столиці 1 341 підтверджений випадок Covid-19.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +6;
- Шевченкiвський +2;
- Солом’янський +6;
- Дніпровський +6;
- Святошинський +0;
- Деснянський +4;
- Подільський +2;
- Голосіївський +4;
- Оболонський +4;
- Дарницький +9.
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Як писали Факти ICTV, станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.
За добу захворіло 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1 103 пацієнти одужали.