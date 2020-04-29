PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Мандрівники та контактні: скільки людей на самоізоляції в Києві

На самоізоляції у Києві перебуває понад 52 тис. жителів столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

– Загалом до Моніторингового центру з протидії розповсюдження Covid-19 передали інформацію про понад 52 тис. киян, – сказав голова міста.

47 тис. осіб із цієї кількості – особи, які повернулися до України з-за кордону із 11 березня.

Решта – жителі столиці, що лікуються, або контактували з хворими.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Кличко зауважив, що сьогодні до здійснення контролю за дотриманням самоізоляції залучені також працівники Муніципальної охорони.

Нагадаємо, в Києві за минулу добу, 28 квітня, ще 43 людини інфіковано коронавірусом, п’ятеро з них медики.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка