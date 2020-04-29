Мандрівники та контактні: скільки людей на самоізоляції в Києві

На самоізоляції у Києві перебуває понад 52 тис. жителів столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

– Загалом до Моніторингового центру з протидії розповсюдження Covid-19 передали інформацію про понад 52 тис. киян, – сказав голова міста.

47 тис. осіб із цієї кількості – особи, які повернулися до України з-за кордону із 11 березня.

Решта – жителі столиці, що лікуються, або контактували з хворими.

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Кличко зауважив, що сьогодні до здійснення контролю за дотриманням самоізоляції залучені також працівники Муніципальної охорони.

Нагадаємо, в Києві за минулу добу, 28 квітня, ще 43 людини інфіковано коронавірусом, п’ятеро з них медики.