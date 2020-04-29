МОЗ закупить 200 апаратів ШВЛ українського виробництва

Міністерство охорони здоров’я закупить 200 апаратів штучної вентиляції легень українського виробництва.

На це уряд передбачив 100 мільйонів гривень.

Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що українські апарати відповідають необхідним критеріям, тому їх можна використовувати для допомоги в лікуванні коронавірусу.

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Після закупівлі апарати ШВЛ одразу поставлять до лікарень у всій країні.

Нагадаємо, МОЗ вже закупив 4,5 тисячі українських ПЛР-систем, якими можна провести близько 450 тисяч тестів. 27 квітня міністерство отримало ще 160 тис. українських ПЛР-тестів.