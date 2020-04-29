На КПВВ досі перебувають люди, які не можуть перетнути пункти пропуску

На лінії розмежування досі перебувають люди, які не можуть перетнути контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ), оскільки ті з 8 квітня закриті через карантин.

Про це повідомив глава гуманітарної місії Проліска Євген Каплін.

— Студентів, які на підконтрольній території навчалися, на період карантину виселили з гуртожитків. Вони поїхали до родичів в ОРДЛО. Приїхали на КПВВ, але через те, що у них тимчасова прописка у гуртожитках – їх не пропускали. Кільком таким студентам ми оплачували проживання. Пізніше після досягнення домовленостей, студентів пропустили додому. Також домовилися, щоб студентів, у яких місце проживання – непідконтрольні території, не висиляли з гуртожитків на час карантину.

Також Каплін розповів, що через КПВВ з різних сторін не пропускали сім’ї з різними прописками.

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З 16 по 22 квітня гуманітарна місія Проліска 48 разів зверталася до командування операції ООС, запрошуючи в індивідуальному порядку рішення про пропуск людей. З 22 квітня це стало неможливим, адже непідконтрольна сторона припинила пропуск людей.

Ситуація на КПВВ до сих пір не змінилася, і люди змушені чекати нових проміжних рішень для пропуску.

Тимчасові обмеження при перетині КПВВ діють від 16 березня.

Нагадаємо, у “ДНР” і “ЛНР” підтвердили 115 випадків коронавірусу.