Коронавірус в Каховці: встановили блокпости, в автобуси пускають за перепустками

На в’їзді у райцентр Каховка Херсонської області встановили блокпости. Місто закривається на карантин до 4 травня.

Карантинні обмеження запровадили через спалах коронавірусу на одному з місцевих підприємств, яке спеціалізується на розливі питної води.

Зранку на під’їздах до Каховки почали облаштовувати карантинні пости. На них чергують патрульні та рятувальники.

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На в’їзді в Каховку встановили блокпости, в автобуси пускають за перепустками / 5 фотографий

Рух в обох напрямках обмежили, проте не закрили. Але з обіду 29 квітня в’їзд у місто – лише за наявності прописки.

– Закрити місто ухвалила рішення не місцева влада, а Херсонська обласна адміністрація. Карантин попередньо триватиме до 4 травня. У місті працюють усі підприємства, їздить громадський транспорт. Ми оформлюємо систему пропусків, щоб видавати їх онлайн, – каже міський голова.

У 37-тисячному місті посилять патрулювання вулиць. Додатково вийдуть наряди поліції і Нацгвардії.

Коронавірус підтвердили лабораторно у 22 працівників підприємства. Усі хворі контактували з колегою, у якої три дні тому виявили Covid-19.

– Інфіковані всі топ-менеджери компанії. Також інфіковані два депутати, які працювали на цьому заводі. Тому ми відмінили сесію міської ради та перенесли її на 15 травня, – каже міський голова Каховки Андрій Дяченко.

Усі заражені нині перебувають на самоізоляції. Робота підприємства припинена і відвантаження товару не проводиться.

Нагадаємо, місто Каховку у Херсонській області закривають на карантин.

Таке рішення 28 квітня ухвалила регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.