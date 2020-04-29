НАДУ закликала міністра економіки долучити до групи неангажованих професіоналів

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) звернулася до міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка з проханням долучити до складу робочої групи з розробки проекту Методичних рекомендацій для проведення закупівель товарів, робіт та послуг у дорожній галузі професіоналів, орієнтованих на міжнародний досвід. Про це повідомив голова НАДУ Тарас Сиротинський в коментарі редакції.

– Ми бачимо, що до складу групи необхідно ввести професіоналів, які будуть керуватися інтересами галузі, орієнтуватися на міжнародний досвід публічних закупівель у сфері дорожнього будівництва, а не на тих людей, які мають особистий інтерес у тому, щоб методичні рекомендації були ухвалені. Ми маємо разом з Мінекономіки організувати ефективну та конструктивну роботу над стандартизацією правил для всього ринку, а не для його частини, як це сьогодні пропонується окремими заангажованими членами групи, – зазначив голова НАДУ.

За його словами, вимоги та пропозиції, які виносять різні члени робочої групи, необхідно розглядати і обговорювати об’єктивно, поза конфліктом інтересів та упередженості окремих учасників ринку. Зараз це складно зробити без зміни складу групи.

НАДУ також проінформувала про ситуацію, що склалася, керівництво країни. Відповідне звернення опубліковане на Facebook-сторінці організації.

Зокрема, в заяві йдеться про те, що Мінекономрозвитку запропонувало вилучити з проекту Методрекомендацій більш ніж 80% принципових позицій, які дозволяли впорядкувати відносини на ринку, попереджувати шахрайство, тендерний тролінг та дати можливість виконувати роботи найбільш професійним і підготовленим учасникам, які залучають вітчизняну робочу силу, інвестували десятки мільйонів доларів у високоякісне обладнання та персонал, створили десятки тисяч робочих місць, які платять з них податки і соціальні внески. Крім того, Методрекомендації пропонується зробити необов’язковими, що нівелює саму ідею впорядкування ринку.

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В асоціації підкреслюють, що інформація про нібито обмеження кількості учасників, створення непрозорих відносин та звуження ринку, якою супроводжувалася зміна позиції Мінекономрозвитку – повністю не відповідає дійсності.

На жаль, позиція Мінекономрозвитку склалася не на підставі потреб та завдань реального сектору, які насправді проводять будівельні та ремонтні роботи, а незрозумілих напівфіктивних компаній, які намагаються дискредитувати все позитивне, що має намір змінити Укравтодор, щоб нарешті структурувати та формалізувати всі взаємовідносини галузі. Внаслідок чого на фінальне обговорення і як позиція ринку може бути представлений документ, над яким насправді не працювала ні робоча група, ні інша частина ринку. Який не дасть досягти мети боротьби з тендерним тролінгом і встановлення єдиних правил для всіх учасників ринку під час проведення процедури закупівель у сфері дорожнього будівництва, – сказано в заяві.

Дорожники просять президента і главу уряду втрутитися в ситуацію та не допустити затягування процесу закупівель в дорожній галузі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабінет міністрів взявся за впровадження програми Велике будівництво. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної онлайн-наради.

Джерело: Українські новини