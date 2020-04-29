Нафтогаз майже у 6 разів збільшив чистий прибуток

За підсумками 2019 року НАК Нафтогаз-України збільшила консолідований прибуток у 5,5 разів – до 63,3 млрд грн.

Порівняно з 2018 роком, прибуток зріс на 51,7 млрд грн.

– Зростання відбулося завдяки виплаті російською компанією Газпром $2,9 млрд за підсумками Стокгольмського арбітражу, – зявили у компанії.

А чистий прибуток від звичайної діяльності в 2019 році знизився в 6,1 рази – до 2,58 млрд грн.

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Після виплати від Газпрому український бюджет вже отримав 12,2 млрд грн податку на прибуток і ще отримає 48,2 млрд грн дивідендів за 2019 рік.

– В IV кварталі 2019 року відбулося істотне скорочення обсягів споживання та продовжилося падіння цін на газ. Ми очікуємо, що макроекономічні умови залишаться складними й в поточному році, – заявив фінансовий директор групи Нафтогаз Пітер ван Дріл.

Нагадаємо, українські споживачі, які є учасниками програми Газовий запас з 20 квітня можуть звертатися до газопостачальних компаній для відшкодування різниці в ціні на газ.

Джерело: Нафтогаз