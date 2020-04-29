Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,04 грн, що на 6 копійок нижче, ніж у попередній банківський день.
Євро майже не зріс – зупинився на 29,42 грн.
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Курс валют в Україні від НБУ на 29.04:
- 1 долар США – 27,04 грн;
- 1 євро – 29,42 грн;
- 1 польський злотий – 6,46.
Нагадаємо, з початку місяця Нацбанк викупив на міжбанку близько $600 млн. Це стало можливим завдяки стабілізації курсу.
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