У Житомирській області зафіксували ще два летальні випадки від коронавірусу.

29 квітня померли двоє чоловіків – 18 і 85 років, які перебували на лікуванні у Житомирській центральній районній лікарні.

– Всього у Житомирській області станом на 29 квітня 2020 року зареєстровані 357 людей із коронавірусом. За останню добу виявили тільки три нові випадки. На жаль, сьогодні в області зафіксовано два летальні випадки від Covid-19. Це 18-річний та 85-річний чоловіки, – повідомляє заступник голови обладміністрації Наталія Остапченко.

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У старшого чоловіка, який проживав у с. Піски Житомирської області, діагноз встановили 20 квітня. Він помер від ускладнень.

Молодший пацієнт, житель Попільнянського району, помер від кровотечі на тлі тромбозу.

Всього в області від коронавірусу померло 10 осіб, видужали 19.

Нагадуємо, що за станом на 29 квітня в Україні зафіксовано 9 886 випадків коронавірусу, з них 1 103 одужали.

Джерело: Житомирська ОДА