Перенесення планових госпіталізацій призведе до перенавантаження клінік восени – ЗМІ

В Україні наказом МОЗ №698 від 23.03.2020 установам охорони здоров’я наказано тимчасово припинити планові госпіталізації та зробити акцент на телемедицині. Виняток – для термінових і невідкладних планових операцій, допомоги породіллям і онкохворим, а також для надання паліативної медичної допомоги в стаціонарі.

До чого призведе таке рішення? Про це пишуть журналісти в статті.

– Що теоретично означає такий мораторій на місяць-два? Логічно, що це призведе до різкого зростання операцій після карантину та підвищення завантаження хірургів. Щорічно в Україні в стаціонарі роблять приблизно 2 млн операцій, тобто в середньому близько 170 тис. на місяць. У країні 270 тис. лікарняних місць. В середньому пацієнти проводять у стаціонарі тиждень-два. Потужності клінік не дозволять істотно збільшити кількість пацієнтів, – зазначають автори статті.

На їхню думку, варто враховувати, що госпіталізації березня-травня доведеться переносити на літо. Згідно з висновками вчених США, спека підвищує ризики розвитку інфекційних ускладнень у прооперованих хворих майже на 30%.

– Загальноприйнята думка, що до хірурга треба йти восени. Неважко уявити, що нас чекає у вересні, – пишуть у матеріалі.

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Також зазначається, що Американська асоціація лікарень ще в середині березня закликала зберегти баланс між вимогами до прийому хворих з підозрою на коронавірус і наданням життєво важливих медичних послуг пацієнтам з іншими діагнозами.

До неї приєдналися різні об’єднання анестезіологів і медсестер, профільні навчальні заклади. У підсумку центри державної медичної допомоги пом’якшили вимоги до надання непов’язаних з Сovid-19 медпослуг у регіонах зі стабільною ситуацією з цим вірусом.

– Чому б в Україні не проаналізувати ситуацію з поширенням коронавірусу і не пом’якшити заборону на планові госпіталізації в благополучних районах? Громадяни мають право на медичну допомогу відповідно до Конституції, а його обмежили для боротьби з пандемією, – резюмують журналісти в статті Відкладати не можна – різати.

До речі, у центрі Києва під Кабміном підприємці вимагають завершити карантин 1 травня, щоб у них була можливість відновити роботу.

Джерело: Урядовий кур’єр