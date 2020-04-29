Поліція встановлює людей, які замурували вхід до ресторану Велюр

Оновлено в 16.54. Вхід до ресторану Велюр не замуровували, а закрили блоками двері літньої тераси.

Про це каже колишній народний депутат Борислав Береза.

– Вхід в ресторан працює. І все інше теж. Звідки знаю? Мені місцеві жителі про це повідомили. Так я дізнався, що це було шоу. Для довірливих і наївних. А тепер і ви про це знаєте, – говорить Береза.

15.56

Поліція почала перевірку інформації про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан Велюр.

Подію зареєстрували у Журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Голосіївським райвідділом.

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На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, 27 квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що ресторан Велюр продовжує приймати відвідувачів, порушуючи правила карантину. Заклад належить до мережі Наша карта народного депутата Миколи Тищенка.

Фото: Роман Пєтушков

Джерело: Борислав Береза