Поправки до закону про банки подані для паралізування роботи Ради – Разумков

Рекордні 16 тис. поправок до закону про банки подані не для того, щоб покращити зміст закону, а щоб паралізувати роботу парламенту.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

Він акцентував на тому, що Рада повинна працювати, і на догоду тим чи іншим політичним медійним ініціатив паралізувати її роботу не можна.

– Це для того, щоб затягнути процес, а в цій ситуації – навіть не затягнути, а паралізувати процес роботи Верховної ради, ймовірно, до осені, – сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання “законодавчого спаму”.