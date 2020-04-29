PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Поправки до закону про банки подані для паралізування роботи Ради – Разумков

Рекордні 16 тис. поправок до закону про банки подані не для того, щоб покращити зміст закону, а щоб паралізувати роботу парламенту.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

Він акцентував на тому, що Рада повинна працювати, і на догоду тим чи іншим політичним медійним ініціатив паралізувати її роботу не можна.

– Це для того, щоб затягнути процес, а в цій ситуації – навіть не затягнути, а паралізувати процес роботи Верховної ради, ймовірно, до осені, – сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання “законодавчого спаму”.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка